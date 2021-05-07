В Серове женщина пришла в гости к пожилой соседке и украла у нее телефон и деньги

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Серове 38-летнюю местную жительницу обвинили в краже денег и имущества пожилой соседки. Инцидент произошел еще 14 апреля, тогда в полицию обратилась 93-летняя пенсионерка и рассказала, что из ее квартиры пропали пять тысяч рублей, а также смартфон ее внука. Общий ущерб оставил больше десяти тысяч рублей. В ходе разбирательства подозрения сразу пали на неработающую соседку женщины, раньше она неоднократно приходила к ней в гости.

Подозреваемая объяснила, что знала о том, что в шкафу лежат деньги. Она воспользовалась моментом, когда ее никто не видел, вытащила из стенки несколько купюр, а также прихватила телефон с журнального столика. В этот же день она потратила всю добычу.

- После возвращения внука домой факт хищения денег и сотового телефона раскрылся. За этот период в квартире у бабули кроме соседки больше никого не было. Подозрение сразу пало на нее. Потерпевшие обратились с заявлением в дежурную часть полиции Серова, - сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Уголовное дело по статье «Кража» передали в суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Примечательно, что раньше на подобных преступлениях она не попадалась.