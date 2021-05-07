В Нижнем Тагиле мост на Циолковского закроют на реконструкцию с 12 мая

Чтобы улучшить пропускную способность дорог, будет организовано одностороннее движение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле с 12 мая на реконструкцию закрывается мост на улице Циолковского. Из-за этого изменится схема движения транспорта в сторону Техпоселка и Рудник 3-го Интернационала. Полностью закроется сразу два участка дорог: от пересечения улиц Грибоедова и Серова до Циолковского, а также по улице Циолковского от Индустриальной до Октябрьской революции.

- Движение временно сохранится по следующим направлениям: по Циолковского при движении от проспекта Мира поворот направо на Октябрьской революции; по Октябрьской революции при движении от Газетной поворот налево на Циолковского. В остальных направлениях движение будет закрыто, - сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Чтобы улучшить пропускную способность дорожной сети, будет организовано одностороннее движение по улице Кушвинская: от Кулибина в сторону Заводской; а также на Бондина: от Заводской в сторону Кулибина. Тагильчан и гостей города просят заранее спланировать свои маршруты.