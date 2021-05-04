Без зубрежки и нотаций

Фото:предоставлено Екатеринбурггаз

В преддверии летнего сезона АО «Екатеринбурггаз» проводит для детей столицы Урала масштабную профилактическую кампанию.

Фото:предоставлено Екатеринбурггаз

1 апреля 2021 года стартовал конкурс детских рисунков «Безопасный газ - для нас», условия участия можно узнать здесь. Завершится мероприятие 1 июня большим праздником, который традиционно «Екатеринбурггаз» проводит ко Дню защиты детей. Ожидается награждение лучших художников, розыгрыш призов, шоу аниматоров и ходулистов.

Фото:предоставлено Екатеринбурггаз

Школьники Екатеринбурга повторили правила газовой безопасности, не отрываясь от учебного процесса. В школах Орджоникидзевского и Верх-Исетского районов состоялись необычные уроки, на которых дети в игровой форме повторили правила пользования голубым топливом в быту. Ученики закрепили полученные знания, собирая командой мегапазл и играя в шарады. Все участники мероприятия в конце урока получили памятные и полезные сувениры от АО «Екатеринбурггаз».

- Все бы уроки проходили так весело! Особенно запомнилось, что газ на Урал пришел из Бухары. У нас дома стоит газовая плита, поэтому будет, что рассказать родителям, – поделился впечатлениями ученик 5-го класса Андрей.

Фото:предоставлено Екатеринбурггаз

Проверить свои знания правил газовой безопасности онлайн может любой желающий, благодаря «Опасной игре», которую сделал «Екатеринбурггаз». Задача игроков – спасти жителей многоэтажного дома. Участники в ходе игры вспомнят, что категорически нельзя:

- оставлять работающие газовые плиты без присмотра;

- использовать газовые плиты для обогрева помещений;

- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не знающих правил обращения с этими приборами или находящихся в неадекватном состоянии;

- содержать газовые приборы в антисанитарном состоянии;

- пользоваться нерабочей вентиляцией, неисправным газовым оборудованием;

- допускать к проверке и ремонту газового оборудования посторонних лиц;

- игнорировать ежегодное техническое обслуживание газового оборудования.

Фото:предоставлено Екатеринбурггаз

При появлении запаха газа необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны на приборе и кране опуска перед ним, открыть окна и двери. Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком. Необходимо незамедлительно покинуть помещение и набрать 04 с домашнего телефона или 104 с мобильного.

Правила газовой безопасности едины и неукоснительны для всех потребителей газа. Профилактическая кампания екатеринбургских газовиков продолжится летом. Совсем скоро в пришкольных и загородных лагерях Урала пройдут квесты «Битва за газ».