На Урале по кирпичам продают старинное здание, основанное предком Мамина-Сибиряка

Школа основана в 1910 году. Фото: Олег Букин

В селе Кисловское под Каменском-Уральским продают кирпичное здание школы, которую основал прапрадед уральского писателя Мамина-Сибиряка. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito.

Продавец уточнил, что здание построено в 1910 году. Оно выполнено из царского кирпича. Его можно использовать для дальнейшего строительства.

- Подлежит как реставрации, так и полному разбору, с дальнейшим использованием кирпича, как ценного стройматериала, - написал продавец.

Ситуацией обеспокоились общественники из организации «Уральский хронотоп».

Ее представитель Олег Букин уже связался с продавцом, предложив выкупить здание за 60 тысяч рублей. Но собственник не готов отдать его меньше, чем за миллион. Олег Букин надеется найти инвестора, который выкупит старинное здание, не допустив его разрушения.

- Есть коммерческий потенциал: рядом с трассой, рядом с Каменским-Уральским, да и от Екатеринбурга не далеко (90 километров). Очень живописная местность, большое открытое пространство между объектом и храмом, приподнятый рельеф местности, интересная планировка здания, - уточнил общественник.