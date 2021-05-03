Есть угроза взрыва: дублер Сибирского тракта встал в огромную пробку из-за загоревшейся фуры

Фото: читатель "КП"

Дублер Сибирского тракта встал в огромную пробку из-за загоревшегося бензовоза, также огонь перебросился на две фуры. Очевидцы сняли пожар на видео. По данным Уралуправдора, длина пробки превышает три километра.

- Движение полностью перекрыто! Пробка более 3 километров. Выбирайте пути объезда, - говорится в обращении к водителям.

В Свердловском главке МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 18:35. Сейчас площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

- Одна из фур перевозила алюминиевую пудру. Существует угроза взрыва. В 19:02 на расстоянии 100 метров от места ДТП потушена фура с алюминиевой пудрой. Горят фура и бензовоз. Произошел розлив топлива. Огнеборцы прилагают все усилия для локализации пожара, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сейчас в тушении пожара задействованы 8 единиц техники, 23 человек личного состава.

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