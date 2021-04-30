Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области продолжается вакцинация жителей от коронавируса.

В майские праздничные дни, когда большая часть населения будет отдыхать 10 дней, любой желающий может поставить прививку в удобный именно для него период. С этой целью в Екатеринбурге число торговых центров, работающих на вакцинацию, еще увеличено.

Публикуем график вакцинации в ТЦ в период с 30 апреля по 13 мая:

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

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