Фото: предоставлено героиней публикации

У екатеринбурженки Алины Вафиной, у которой год назад выявили рак сигмовидной кишки, наступила ремиссия. На днях девушка прошла дополнительное обследование, после его окончания врачи сообщили ей хорошие новости.

- Ремиссия. Иди, у тебя все хорошо. Самая лучшая фраза теперь для меня. Теперь я точно уверенна, что самое страшное не смерть, а лишь мысли о ней, - пишет Алина в своем Instagram.

Напомним, что первые симптомы Алина почувствовала еще летом 2019 года, тогда она думала, что у нее болит копчик.

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