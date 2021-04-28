«Ущерб на 300 тысяч»: в Екатеринбурге обокрали салон сотовой связи

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге неизвестные обокрали салон сотовой связи «Мотив», расположенный на Титова,26.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, воры пробрались в салон около четырех утра.

- Неизвестные отогнули роль-ставни и проникли в помещение, присвоив порядка 60 телефонов, - уточнил наш собеседник. – Ущерб от кражи представители салона оценили в сумму около 300 тысяч рублей.

Информацию о произошедшем «КП» подтвердили в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу.

- Сообщение о хищении товара из салона связи поступило в отдел полиции №12. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и лиц причастных к нему. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - рассказали в полиции.

К ЧИТАТЕЛЮ:

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb.