В Екатеринбурге сестры отсудили у больницы за смерть бабушки 650 тысяч рублей

Медучреждение заплатит за смерть пациентки 650 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сестры Алена и Евгения из Екатеринбурга отсудили 650 тысяч рублей у Городской больницы №36 за смерть своей бабушки в лечебном учреждении, где она находилась с переломом шейки бедра.

Пожилую женщину лечили в больнице в сентябре 2019 года на протяжении месяца. Врач использовал метод скелетного вытяжения. Через две недели у пациентки началось инфекционное воспаление. Еще через две недели бабушку перевели в гнойное отделение Горбольницы №14, где она скончалась в тот же день. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Как выяснилось позже, смерть наступила от заболевания сосудов, которое протекало на фоне тяжелой травмы, осложнения и других заболеваний. Родственники пришли к выводу, что женщина погибла из-за ненадлежащего лечения и обратились в суд.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга присудил по 150 тысяч рублей каждой из сестер, также 11 755 рублей в качестве возмещения затрат на судебную экспертизу. Обе стороны не согласились с этим решением и обратились в Свердловский областной суд.

Суд установил, что причиной развития заболевания стали дефекты в оказании медицинской помощи. В итоге размер компенсации в пользу Евгении увеличен до 350 тысяч рублей, в пользу Алены – до 300 тысяч рублей.