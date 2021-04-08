Депутаты екатеринбургской гордумы поддержали изменения в структуре мэрии

Глава города сможет распределять обязанности между заместителями без согласования с думой

Депутаты екатеринбургской гордумы на внеочередном заседании поддержали изменения в структуре мэрии, которые представил Алексей Орлов. Глава города предложил убрать из названий должностей своих заместителей профильные направления и создать два новых департамента: молодежной и социальной политики и департамент организационного и документационного обеспечения.

- Одно из ключевых управленческих решений на наш взгляд - это корректировка организационной структуры администрации города. Это позволит осуществлять реализацию вверенных полномочий более эффективно. Времени на раскачку у нас нет, - рассказал Алексей Орлов. - Изменения позволят не только эффективно, но, самое главное, оперативно, решать стратегические задачи.

По словам мэра, во время проработки структуры, были исключены похожие и дублирующие функции. Теперь глава города сможет распределять обязанности между заместителями без согласования с думой. Сегодня Алексей Орлов даст первую пресс-конференцию в статусе мэра Екатеринбурга.