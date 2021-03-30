Глава Екатеринбурга сможет иметь не больше восьми вице-мэров и одного первого заместителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава города Алексей Орлов предложил изменить структуру администрации Екатеринбурга. Планируется, что в результате реформы у заместителей мэра не будет привязки к конкретным направлениям работы.

- Предлагается изменение наименования должностей заместителей Главы Екатеринбурга путем исключения дополнений в виде названий основных направлений работы по данным должностям и установления максимального количества штатной численности должностей заместителей Главы Екатеринбурга, что позволит эффективно и оперативно решать текущие и постоянные задачи органа местного самоуправления, - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Это значит, что теперь больше не будет, например, вице-мэра по соцполитике, ЖКХ или градостроительной политике. Глава Екатеринбурга сможет иметь не больше восьми вице-мэров и одного первого заместителя.

Кроме того, Алексей Орлов предложил создать два новых департамента: молодежной и социальной политики и департамент организационного и документационного обеспечения.

Проект рассмотрят на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению завтра, 31 марта.