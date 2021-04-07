Попала под горячую руку: на Урале мужчина случайно убил свою знакомую в драке

Потерпевшей была причинена закрытая черепно-мозговая травма Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из сел Артинского района 48-летний местный житель получил срок за случайное убийство своей знакомой по неосторожности. Инцидент произошел 9 января этого года. Подсудимый гостил у своих товарищей и выпивал спиртные напитки. В какой-то момент он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, затеял драку со своим оппонентом и стал наносить ему удары кулаками. В этот момент под горячую руку попала женщина, лежавшая на том же диване, что и пострадавший.

- Потерпевшей была причинена закрытая черепно-мозговая травма. После инцидента оппонент подсудимого ушел из жилища, а потерпевшая еще какое-то время оставалась жива, говоря лишь о том, что у нее болит голова, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Мужчина не придал серьезного значения словам знакомой. Вскоре она ушла спать и скончалась от полученной травмы. Решением суда подсудимый получил один год и один месяц колонии поселения.