Cлушаем Бетховена, джаз-мануш и пишем «Тотальный диктант»:мероприятия Свердловской филармонии с 5 по 11 апреля

Симфонический хор Свердловской филармонии Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

В Свердловской филармонии на предстоящей неделе можно будет послушать Бетховена и джаз-мануш,поучаствовать во ВКонтакте-шоу, отметить юбилей Уральского государственного русского оркестра и написать «Тотальный диктант». Рассказываем какие мероприятия пройдут в филармонии с 7 по 11 апреля.

7 апреля, среда, 18:30, 6+

Бетховен. Месса и симфония

Концерт абонемента, посвящённого 250-летию со дня рождения Бетховена. В исполнении Симфонического хора Свердловской филармонии и Уральского молодежного симфонического оркестра под управлением Павла Петренко прозвучат Симфония №6 «Пасторальная» и Месса до мажор.

На концерте состоится торжественная передача скульптуры Людвига ван Бетховена представителями Генерального консульства Германии в Екатеринбурге. Это одна из 80 фигур инсталляции «Людвиг ван Бетховен — Ода "К радости"» немецкого скульптора Оттмара Хёрля, представленная в Москве на ВДНХ в 2020 году.

ВКонтакте-шоу «Классика нарасхват» Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

8 апреля, четверг, 19:00, 6+

ВКонтакте-шоу «Классика нарасхват»

Трансляция в группе Свердловской филармонии ВКонтакте адресована тем, кто любит классику, но еще не знает об этом. Что общего у филармонии и фитнес-центра, для чего органисту зеркало, сколько струн у арфы – истории о музыке и инструментах, встречи с музыкантами, розыгрыш призов и, конечно, классическая музыка.

9 апреля, пятница, 18:30, 6+

Русский оркестр и мировые хиты

Юбилейный концерт Уральского государственного русского оркестра состоится на сцене Свердловской филармонии.

В праздничную программу, посвященную 35-летию коллектива, вошла музыка со всего мира: народные песни, эстрадные хиты, джазовые ритмы, цыганские романсы, инструментальные композиции. Пьяццолла и Вертинский, Дворжак и Рахманинов – народным инструментам подвластна любая музыка.

Тотальный диктант Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

10 апреля, суббота, 13:00, Камерный зал филармонии

Тотальный диктант

Свердловская филармония традиционно станет одной из площадок всемирной просветительской акции «Тотальный диктант». В 2021 году акция проходит в 60 странах, текст для диктанта создан Дмитрием Глуховским — российским писателем, журналистом, радиоведущим, автором «Метро 2033».

Текст диктанта в Свердловской филармонии диктует журналист и директор Библиотечного центра «Екатеринбург» Алена Вугельман. Вместе с горожанами грамотность проверят и артисты Свердловской филармонии.

Даниил Крамер Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

10 апреля, суббота, 18:30, 6+

Звезда мануш

В исполнении Даниила Крамера и его партнеров по сцене прозвучит цыганский джаз. В концерте вместе с Маэстро участвуют: Дмитрий Купцов (гитара), Полина Касьянова (вокал), Игорь Иванушкин (контрабас).

Алексей Доркин Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

10 и 11 апреля, суббота-воскресенье, 12:00, 6+

Секрет Моцарта

Программа для детей 6-9 лет и их родителей. «Маленькая ночная серенада», ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро», фрагменты из оперы «Волшебная флейта» и другие популярные произведения Моцарта исполнит Уральский молодежный симфонический оркестр под управлением Алексея Доркина. А также ребята узнают о самом известном вундеркинде и его музыке.

11 апреля, воскресенье, 15:00, 6+

Улыбаемся с оркестром

Концерт для детей 8-12 лет и их родителей.

Композиторы тоже не прочь пошутить – кто только не становился героем их произведений. В программе подобрана музыка, где легко угадать Бабу-Ягу, Курицу и даже Трех поросят. Самые позитивные мелодии Даргомыжского, Гайдна, Глинки, Дворжака, Андерсона, Сиротина и Петрова прозвучат в исполнении Уральского молодежного симфонического оркестра под управлением Алексея Доркина. Сопровождают концерт песочные картины Андрея Казанцева и… Карлсон, который спустился с крыши в концертный зал.