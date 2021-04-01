Члены ОНК посетили колонию в Каменске-Уральском, где заключенные устроили бунт

Фото: пресс-служба ГУФСИН

Члены общественно-наблюдательной комиссии Свердловской области третий день подряд посещают ИК-47 в Каменске-Уральском, где 28 марта пять заключенных устроили бунт и порезали себе предплечья. Накануне общественники несколько часов беседовали с осужденными, чтобы выяснить, что стало причиной случившегося.

- Я сам в двухтысячные годы содержался в Бутырском СИЗО и позже отбывал наказание в ИК-2 Екатеринбурга и хорошо знаю пенитенциарную систему и психологию осужденных. Я за последние четыре года объехал очень много колоний и могу видеть, когда люди врут, а когда говорят правду. Вызывали много людей сегодня из тех, кто звонил. Возможно, с перепугу, возможно, хотели как-то показать себя, заработать себе послабления. Позвонили родным, подняли панику, - рассказывает член ОНК Андрей Фегельхеймер.

Фото: пресс-служба ГУФСИН

В итоге осужденные не смогли привести ни одного факта издевательств. Ранее в ГУФСИН рассказали, что заключенные устроили бунт с целью шантажа руководства колонии. Общественники после разговора с осужденными также пришли к выводу, что они рассчитывали получить определенные послабления в режиме содержания. Было использовано и то обстоятельство, что в учреждении недавно сменился руководитель (он временно исполняет обязанности всего несколько недель).

В ГУФСИН отметили, что сейчас обстановка в колонии стабильная. А после случившегося руководством ГУФСИН, прокуратурой и следователями проводится проверка.