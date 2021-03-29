Следователи допросят осужденных, устроивших бунт в колонии в Каменске-Уральском

Следователи проверят оказывалась ли, причинившим себе увечья осужденным, медицинская помощь и проанализируют материалы характеризующие заключенных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области следователи начали проверку после бунта, устроенного заключенными в ИК-47 в Каменске-Уральском. Пять заключенных одновременно нанесли себе порезы в области предплечий.

- Принимаются меры к опросу осужденных и сотрудников исправительного учреждения, а также установлению точного числа заключенных, которые причинил себе телесные повреждения. Истребована и анализируется необходимая документация, в частности, должностные инструкции представителей администрации колонии, - рассказали в СК по Свердловской области.

Также следователи проверят оказывалась ли, причинившим себе увечья осужденным, медицинская помощь и проанализируют материалы характеризующие заключенных, устроивших бунт.

Напомним, что в ГУФСИН Свердловской области рассказали, что все, нанесшие себе увечья осужденные, почти одного возраста – от 26 до 30 лет. Кроме того, все они не один раз судимые по таким статьям, как кража, мошенничество, разбой и т.п. Несколько человек отбывают наказание за более тяжкие преступления - например, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Также в ГУФСИН отрицают, что в ИК-47 происходят массовые беспорядки и утверждают, что информация о бунте распространяется осужденными через близких, с целью шантажа руководства колонии.