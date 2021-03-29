В ГУФСИН рассказали об осужденных, нанесших себе царапины в колонии в Каменске-Уральском

В ГУФСИН отрицают информацию о массовых беспорядках в ИК-47 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ИК-47 в Каменске-Уральском накануне, 28 марта, осужденные нанесли себе царапины одноразовыми станками. По уточненной информации, это были не восемь, как ранее сообщалось, а пять человек. Они порезали себе предплечья. Все осужденные, нанесшие себе царапины, почти одного возраста – от 26 до 30 лет, не один раз судимые по таким статьям, как кража, мошенничество, разбой и т.п. Всем им оказали медицинскую помощь.

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области объяснили, что осужденные делаю это, шантажируя руководство, но при этом требований никаких от них не выдвигалось.

- Осужденных одного из отрядов нанесли себе легкие царапины одноразовыми бритвенными станками с целью демонстративно-шантажных действий, - рассказали в ведомстве.

В ГУФСИН отрицают информацию о массовых беспорядках в ИК-47 и утверждают, что она распространяется осужденными через близких, с той же целью - для демонстративно-шантажных замыслов.

- На данный момент руководством учреждения проводятся беседы с осужденными. Данное происшествие зафиксировано камерой видеонаблюдения. Данные действия подпадают под признаки состава преступления, предусмотренные ст. 321 УК РФ, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН.