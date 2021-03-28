В Каменске-Уральском восемь осужденных нанесли себе царапины одноразовыми станками

В ИК-47 работает руководство ГУФСИН России по Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГУФСИН России по Свердловской области опровергли информацию о массовых беспорядках в ИК-47 в Каменске-Уральском, где в основном отбывают наказание рецидивисты. Однако вместе с тем подтвердили, что восемь осужденных нанесли себе царапины одноразовыми станками.

- Информация распространяется осужденными через близких в средства массовой информации для реализации своих демонстративно-шантажных замыслов, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

Осужденным, ранившим себя, оказали медицинскую помощь. В ведомстве добавили ,что сейчас в ИК-47 работает руководство ГУФСИН России по Свердловской области и ситуация в учреждении стабильная и управляемая.