Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 марта 2021 21:30

В Каменске-Уральском восемь осужденных нанесли себе царапины одноразовыми станками

В ГУФСИН утверждают, что ситуация в ИК-47 стабильная и управляемая
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий

В ИК-47 работает руководство ГУФСИН России по Свердловской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГУФСИН России по Свердловской области опровергли информацию о массовых беспорядках в ИК-47 в Каменске-Уральском, где в основном отбывают наказание рецидивисты. Однако вместе с тем подтвердили, что восемь осужденных нанесли себе царапины одноразовыми станками.

- Информация распространяется осужденными через близких в средства массовой информации для реализации своих демонстративно-шантажных замыслов, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

Осужденным, ранившим себя, оказали медицинскую помощь. В ведомстве добавили ,что сейчас в ИК-47 работает руководство ГУФСИН России по Свердловской области и ситуация в учреждении стабильная и управляемая.