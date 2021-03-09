Занятие 10-летней школьницы, после которого она обвинила 83-летнего тренера в педофилии, попало на видео

После этой тренировки девочка обвинила пожилого мужчину в приставаниях. Фото: скриншот видео

В распоряжении «КП-Екатеринбург» появилось видео тренировки, которую проводил 83-летний тренер по настольному теннису Николай Ражев. На нем присутствовала 10-летняя школьница по имени Маша (имя изменено. – Прим. Ред.). После этого занятия девочка сказала маме, что тренер во время этого занятия трогал ее за интимные места.

На ролике видно, как тренер выгнал девочку с занятия. Как ранее рассказывала один из адвокатов Николая Ражева Елена Афанасьева, он сделал это из-за того, что у школьницы не было справки о том, что ей разрешено заниматься спортом. Защита тренера считает, что девочка именно из-за этого решила оговорить тренера.

В итоге силовики завели на Николая Ражева уголовное дело. Первоначально тренера отправили в СИЗО, но позже защите тренера удалось добиться, чтобы на время следствия он находился под домашним арестом.

- Я пришла домой. У нее была истерика. Ее всю трясло, она плакала. Говорила, что стесняется мне рассказать о том, что случилось. Она сказала, что не ожидала такого. Это произошло, когда они остались в классе наедине. Там не было ни камер, ничего, - рассказала «КП» мама 10-летней школьницы.

В СКР уголовное дело против Николая Ражева не комментируют.