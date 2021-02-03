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В Екатеринбурге увековечат память Владислава Крапивина

Именем писателя планируют назвать проспект или сквер
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Именем писателя планируют назвать проспект или сквер

Именем писателя планируют назвать проспект или сквер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге планируют увековечить память писателя, основателя и командора отряда «Каравелла» Владислава Крапивина. Об этом на своей странице во ВКонтакте написал Андрей Альшевских. Депутат Госдумы встретился с невесткой писателя – Ларисой Крапивиной, и обсудил варианты, как почтить память Владислава Петровича.

- Прежде всего, семья одобряет, если в Екатеринбурге появится улица в честь мужа, отца и деда, - написал Андрей Альшевских. В перспективе застройщики намерены масштабно развивать ВИЗ, где в последние годы жил Владислав Петрович. Как вариант – сделать крапивинский проспект или бульвар там.

Он отметил, что существующие улицы переименовывать не будут, чтобы не нервировать жителей. Также рассматривается вариант назвать в честь писателя сквер или парк, в котором предлагают поставить фигуры героев из его произведений.

- Инициатив разных много. Поэтому, по-хорошему, нужен оргкомитет, который начнет аккумулировать предложения и воплощать их со стороны властей. Обсужу с губернатором, - отметил депутат.

Напомним, что Владислав Крапивин скончался 1 сентября. Писатель долго болел и перенес операцию.

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