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Корпорация «Маяк» заявилась на реконструкцию гостиницы «Исеть»

Максимальный срок работ по модернизации здания составит три года
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Власти уже долго ищут подрядчика, который сделал бы ремонт гостиницы к 300-летию города

Власти уже долго ищут подрядчика, который сделал бы ремонт гостиницы к 300-летию города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корпорация «Маяк», которая занимается сносом здания «ПРОМЭКТ» на улице Декабристов, претендует на реконструкцию гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге. Как рассказали в пресс-службе застройщика, максимальный срок работ составит три года, а размер инвестиций корпорации превысит 400 миллионов рублей.

- Нас это заинтересовало. Во-первых, потому что после реновации там должна остаться именно гостиница. Гостиничный бизнес очень специфичный, и для нас он понятен. Тем более, когда мы строили отель Ramada, в планах было делать вторую гостиницу, - рассказала вице-президент корпорации Марина Сухановская.

Напомним, что при сносе здания «ПРОМЭКТ» произошел обвал стены, которая в итоге обрушилась на киоск и частично заблокировала проезжую часть.

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