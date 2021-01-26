Власти уже долго ищут подрядчика, который сделал бы ремонт гостиницы к 300-летию города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корпорация «Маяк», которая занимается сносом здания «ПРОМЭКТ» на улице Декабристов, претендует на реконструкцию гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге. Как рассказали в пресс-службе застройщика, максимальный срок работ составит три года, а размер инвестиций корпорации превысит 400 миллионов рублей.

- Нас это заинтересовало. Во-первых, потому что после реновации там должна остаться именно гостиница. Гостиничный бизнес очень специфичный, и для нас он понятен. Тем более, когда мы строили отель Ramada, в планах было делать вторую гостиницу, - рассказала вице-президент корпорации Марина Сухановская.

Напомним, что при сносе здания «ПРОМЭКТ» произошел обвал стены, которая в итоге обрушилась на киоск и частично заблокировала проезжую часть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)

Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса. На оперативном штабе озвучили месяц, с которого в регионе начнется вакцинация от COVID-19 (Подробнее).

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в перечень контролируемых государством лекарств. Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. (Подробнее)