Сегодня, 10 января, к месту сноса фасада здания ПРОМЭКТа были вызваны спасатели из МЧС. Вечером, когда экскаватор разбирал ковшом часть стены, внезапно по всей стене прошла трещина, после чего она рухнула целиком, завалив обломками крытый пешеходный переход вдоль тротуара, овощной киоск и деревья. Также клубы пыли вырвались на проезжую часть, по которой двигались машины. По словам очевидцев, задели обломки и провода линии электропередач. После этого они провисли.- Пострадавших среди людей нет, - уточняют в пресс-службе в ГУ МЧС по Свердловской области. - Помощь сил МЧС не потребовалась.После случившегося полиция оцепила тротуар с четной стороны улицы Декабристов. Один наряд МЧС продолжил дежурить. Киоск «Овощи и фрукты» был частично поврежден.Здание ПРОМЭКТа, то есть Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума было построено в 1929 году. Его возвели в конструктивистском стиле. Сносить его начали в новогодние праздники. Застройщик планирует возвести на месте здания жилые дома и торгово-развлекательный центр.Ранее общественники пытались спасти здание от сноса. Они настаивали на том, что здание является выявленным объектом культурного наследия.