В Свердловской области завели уголовное дело на бывшую сотрудницу полиции

Фото: СОЦСЕТИ

Следователи СКР завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» в отношении бывшей сотрудницы местного ОВД. Раннее девушка была уволена в связи с утратой доверия, ее уличили в незаконной постановке мигрантов на учет.

После этого она пыталась восстановиться в звании, но суд встал на сторону МВД и отказал ей. Теперь же ей грозит реальный срок. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в силовых структурах.

Фото: СОЦСЕТИ

- Она незаконно осуществила постановку иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания, без присутствия собственников квартир, в которых осуществлялась временная регистрация, внеся при этом заведомо ложные сведения и в штампы о продлении срока временного пребывания на территории Первоуральска, - пояснил инсайдер «КП».

В качестве меры пресечения девушке назначили обязательство о явке.

- Следствие длилось больше года ничего не доказали, уволили по статье. После того, как я решила с ними судиться и проиграла два суда, они решили завести ещё одно уголовное дело, хотя по факту прямых доказательств у них нет, но суда ещё не было, поэтому решать, виновна я в том или ином преступлении будет решать суд, - рассказала «КП»-Екатеринбург обвиняемая.