Из YouTube-канала пиарщика бывшего схиигумена Сергия удалили все видеозаписи

Сейчас Всеволод Могучев находится под арестом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из YouTube-канал пиарщика бывшего схиигумена Сергия удалили все видеозаписи. Напомним, что 12 января Всеволода Могучева был арестован на 15 суток. Пресс-секретаря Сергия признали виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ранее, 30 декабря суд также назначил Всеволоду Могучеву пять суток ареста за неповиновение полиции, а позже этот срок увеличился до 15 суток.

Фото: скриншот

Дело против Могучева возбудили 27 ноября 2020 года за то, что на своей странице в социальных сетях он выложил видеоролик, содержание которого экспертиза признала экстремистским. Задержали его во время штурма Среднеуральского женского монастыря 29 декабря.

Не смотря на то, что видеозаписи удалили, на канал соратника Сергия все еще подписаны больше 45 тысяч человек.

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