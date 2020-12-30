В Екатеринбурге Ленинский районный суд арестовал Всеволода Могучева, который выполнял функции пресс-секретаря в Среднеуральском женском монастыре. В ночь на 29 декабря в обитель нагрянули силовики. ОМОН задержал бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), отлученного от церкви.Как рассказали «КП» в Ленинском районном суде, Всеволод Могучев пробудет в изоляторе для административно задержанных пять суток. Соратника опального отца Сергия признали виновным по статье 19.3 КоАП РФ о неповиновении полицейским.В группе Среднеуральского женского монастыря во «Вконтакте» изложили свою версию обстоятельств задержания Могучева.- Всеволоду дали пять суток. Сразу после того, как его выловили из такси и избили ногами по голове, затащили в квартиру и устроили обыск. Изъяли всю технику. Не знаем, был ли ордер на арест. Если не было - это незаконно. Если же был - то это уже в том случае, если человек проходит по уголовному делу, - написали в паблике.Вечером, 29 декабря, спустя почти сутки после ночного штурма монастыря, силовики впервые прокомментировали задержание отца Сергия. Против бывшего схиигумена завели три уголовных дела, среди них – подстрекательство к суициду. Раскольника этапировали в Москву. Сейчас его дело расследует Центральное управление СК России. Накануне отца Сергия по решению суда отправили в СИЗО на два месяца.БЛОГЕР ИЛИ АКТИВИСТ?Начнем с того, кто такой Всеволод Могучев и откуда он взялся.Пиарщик скандального отца Сергия пришел к иконам буквально из скинхедов. До того как стать православным активистом, на своих страницах в социальных сетях он часто появлялся в компании среди праворадикальных националистов. На одной фотографии Всеволод Могучев идет в рядах сторонников партии защиты российской Конституции «Русь». На другой участвует в движении против нелегальной иммиграции (запрещенное в РФ националистическое объединение с 2011 года. - Прим. ред.)К отцу Сергию Всеволод Могучев пришел чуть больше двух лет назад. Как он сам рассказывал, тогда он собирался венчаться со своей супругой и хотел, чтобы на обряд их благословил именно Николай Романов. С тех пор Могучев остался в Среднеуральском женском монастыре в качестве прихожанина.Еще весной, во время первой волны коронавируса, Могучев завел YouTube-канал имени себя. Там он публиковал скандальные проповеди отца Сергия. Неоднократная блокировка канала находчивого парня не останавливала. И в итоге он стал неким «рупором старца» и его ближайшим помощником. Внимание к отцу Сергия росло, как и число подписчиков Могучева. Сейчас за его каналом следит больше 40 тысяч человек.- Только с благословения отца, - отвечал Всеволод на просьбы журналистов об интервью с Сергием и на все просьбы пройти на территорию обители.