В Первоуральске сыщики уголовного розыска задержали местного 39-летнего жителя, который пытался изнасиловать падчерицу. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщал источник в силовых структурах Свердловской области. Отмечается, что 17-летня девушка учится в местном политехникуме.- Он уже был трижды судим за кражу и один раз за разбой. Возбуждено уголовное дело, - сообщил инсайдер «Комсомолки».Теперь уголовнику грозит новый срок, на этот раз от 8 до 15 лет лишения свободы. Напомним, что в Екатеринбурге арестовали мужчину, который на протяжении девяти лет безнаказанно насиловал дочку своей сожительницы.