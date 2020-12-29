В Екатеринбурге рядом с Дворцом Молодежи в рамках фестиваля ЧӦ появился арт-объект «Небоскреб», его автором стал известный скульптор Роман Ермаков. Необычная новинка стала новогодним подарком городу. Кажется, яркая композиция вот-вот сломается и упадет, этим авторы хотели подчеркнуть важность баланса в жизни человека. «Небоскреб» состоит из 17 объемных разноцветных деталей, а высота его достигает 6 метров.- Стабильность – это не монолитность, а пластичность. Чем мы пластичнее и быстрее умеем приспосабливаться к новой ситуации, тем мы и устойчивее по жизни, - объясняет задумку проекта сам автор.Эта работа Романа Ермакова входит в серию скульптур художника «Танцующая ось пятого измерения». Здесь нет ограничений по формообразованию, и персонажи могут трансформироваться, менять цвета и положение элементов.