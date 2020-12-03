В Свердловской области гранты получили 15 проектов, которые будут развивать для привлечения туристов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект по обустройству Перевала Дятлова получил грант от Ростуризма. Всегона развитие внутреннего туризма Свердловская область получит из федерального бюджета 37 миллионов. Деньги получат пятнадцать свердловских грантообладателей.

- Всего на грантовую поддержку была подана 4 061 заявка, часть проектов направлены на разработку новых маршрутов, формирование доступной туристической среды, - рассказала руководитель свердловского Центра развития туризма Эльмира Туканова. - Многие запрашивали максимально возможную сумму в три миллиона рублей. А одним из критериев было то, что 30 процентов от размера гранта предприниматели должны вложить собственными средствами.

Помимо проекта обустройства на Перевале Дятлова гранты получили несколько глэмпингов [ПРИМ.РЕД - расшифровывается как «гламурный кемпинг»], проект на железоделательном заводе магнатов XVIII–XX веков Турчаниновых - Соломирских в Сысерти, SAP-серфинг в горах на территории кластера «Гора Белая» и «Парк сказов» в Арамили.

Гранты на развитие туризма предоставляются впервые, на реализацию этой меры поддержки правительство России выделило в этом году 1,2 миллиарда рублей. До конца года все грантополучатели должны заключить соглашения с Ростуризмом и реализовать проекты в течение шести месяцев.