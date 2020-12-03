Tele2 и Ericsson обновили IoT-платформу для предприятий

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 провел комплексную модернизацию платформы для интернета вещей (IoT) на базе облачной опорной сети компании Ericsson. Это позволит создавать выделенные сегменты сети для NB-IoT с минимальной дополнительной нагрузкой на коммерческую сеть, одновременно подключать 1 млн IoT-устройств и предлагать улучшенный функционал корпоративным клиентам.

Среди ключевых требований к NB-IoT – долговременная стабильность работы решения, предоставление услуги на федеральном уровне, увеличение жизненного цикла устройств, экономически эффективное подключение измерительных приборов за счет оптимизации энергопотребления и оптимальная организация каналов связи.

В ходе проекта модернизации Tele2 и Ericsson сосредоточились на создании выделенного сегмента сети «под ключ», обеспечивающего минимальную зависимость слоя NB-IoT от существующей сети. Такая автономность помогает избежать загрузки коммерческих узлов опорной сети и более гибко настраивать сервисную составляющую для заказчиков. Обновленная платформа позволит предоставлять услуги в режиме NIDD (Non-IP Data Delivery), то есть передавать данные через сигнальные каналы сети без выделения отдельных IP-адресов и избегать дополнительной нагрузки на сеть.

Модернизированное решение может поддерживать одновременную работу 1 млн IoT-соединений и оперативно масштабировать емкость. Кроме того, проект позволит улучшить функционал для B2B-заказчиков – предусмотреть дополнительное улучшение сценариев тарификации, а также предоставить API (Application Programming Interface) для интеграции с информационными системами предприятий.

Благодаря географически распределенным ресурсам облачной среды модернизированная платформа обеспечивает дополнительную надежность и гибкое автоматическое масштабирование сети под меняющиеся IoT-нагрузки. Tele2 также получила новые инструменты для визуализации и анализа трафика (CNOM, Core Network Operation Manager).

В результате развития решения можно добиться минимально возможной задержки в передаче данных благодаря функционалу разделения приложений управления и обработки трафика (CUPS, Control and User Plane Separation) архитектуры периферийных вычислений (Edge Computing) и производить необходимые вычисления не только внутри ЦОД мобильных операторов, но и на территории предприятий. Полученный опыт эксплуатации решения можно эффективно использовать при развертывании технологий IoT на сети 5G, обеспечивая высокий уровень сервиса с учетом новых потребностей домохозяйств, частных сетей и предприятий в рамках инициативы «Индустрия 4.0».

Алексей Телков, технический директор Tele2:

- Совместно с Ericsson мы уже реализовали значимые пилотные проекты по автоматизации процессов на базе технологии NB-IoT в сферах ЖКХ, в промышленности и экологическом мониторинге. Глубокая техническая модернизация сделала IoT-платформу еще более масштабируемой, надежной и адаптивной к запросам наших клиентов. Tele2 прорабатывает индивидуальные сценарии применения платформы с новыми крупными заказчиками и рассчитывает в скором времени запустить решение в широкую коммерческую эксплуатацию.

Алексей Турчин, вице-президент департамента цифровых сервисов Ericsson в Восточной Европе и Центральной Азии:

- Технологии интернета вещей играют важную роль в автоматизации всех отраслей промышленности – появляются новые возможности для бизнеса и услуги, улучшающие качество жизни каждого человека и общества в целом. Наша IoT-платформа поможет Tele2 выйти на новый уровень сотрудничества с предприятиями, которые вносят весомый вклад в экономику России.

Использование технологий NB-IoT для автоматизации ЖКХ избавит энергосбытовые организации от необходимости снятия и корректировки показаний счетчиков, а частных пользователей – от обязанности ежемесячно передавать показания приборов. Платформа может применяться на промышленных предприятиях для повышения экономической эффективности. Так, испытания Tele2 на Кировском заводе в Санкт-Петербурге доказали, что технология позволяет единовременно подключать измерительные датчики к центру мониторинга и автоматизировать удаленную передачу показаний. Аналогичные кейсы реализуемы в сферах добычи и переработки, экологическом мониторинге воды и атмосферы и даже на сетях АЗС для учета расхода топлива.