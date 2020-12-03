Фото: пресс-служба мэрии

В Екатеринбурге в День Неизвестного Солдата на центральных улицах зажжется «Свет памяти». Оранжевую иллюминацию запустят сегодня в 17:00 в честь бессмертного подвига воинов, погибших в боевых действиях, чьи имена остались неизвестными.

- Работа сценария «Оранжевый цвет» будет обеспечена с 17:00 3 декабря до 9:00 4 декабря 2020 года на конструкциях освещения на проспекте Ленина (от улицы Московской до улицы Бажова), а также на улице Свердлова, - рассказали в пресс-службе мэрии.

День Неизвестного Солдата официально отмечается в России с 2014 года. Именно третьего декабря чтят погибших воинов, чьи имена остались неизвестными, так как третьего декабря 1966 года в ознаменование 25-й годовщины победы над немецкими войсками под Москвой, у стен Московского Кремля был захоронен прах Неизвестного Солдата.