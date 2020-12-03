Ксения работает оператором 911. Фото: СОЦСЕТИ

Сразу несколько пабликов «ВКонтакте» обратили внимание на историю 25-летней американки Ксении Бандоян, которая ищет родственников на Урале. Девушка родилась в Нижнем Тагиле, но потом была отдана в дом ребенка, откуда ее забрала учительница из Висконсина.

Главной нашей задачей было привлечь внимание читателей, чтобы оказать Ксении помощь в поисках родных. Но вместо отклика пользователи соцсетей принялись оскорблять девушку из-за ее нетрадиционной ориентации. Год назад Ксения вступила в однополый брак со своей подругой Карлой ВанВиллиген.

Ксения оформила брак в декабре 2019 года. Фото: СОЦСЕТИ

Вот лишь некоторые комментарии, которые можно опубликовать в СМИ.

- Хорошая девушка. Но год назад оформила брак с девушкой. Конечно, это ее личное дело, но я это не понимаю.

- Лесбиянка? Это же Америка!

- Как одно предложение перечеркнуло отношение к девушке… - пишут в соцсетях удивленные пользователи.