Фото: пресс-служба мэрии

В Екатеринбурге рабочие отремонтировали водоперепускную трубу через Патрушиху в поселке Мичуринский. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Глава города Александр Высокинский поручил организовать работы в ходе объезда отдалённых территорий.

- Старая труба разрушалась, дорога над ней пришла в негодность, - сообщили в администрации Верх-Исетского района. - Рабочие демонтировали разрушенные звенья трубы и установили новые. Берега будут укреплены габионом.

Движение транспорта по участку в районе улицы Осоковой будет открыто 1 декабря. Пока же для автомобилистов действует временный объезд к жилым домам и садоводческим товариществам. Для удобства пешеходов рядом с ремонтируемой трубой администрация района сделала временный мостик.

В следующем году, когда на Урал вернётся тепло, рабочие заасфальтируют на этом участке дорогу и сделают новый тротуар.