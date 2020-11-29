В Свердловской области с начала года сгорели больше 400 автомобилей

В МЧС напомнили, какие правила безопасности соблюдать, чтобы не допустить возгорания автомобиля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала года огнем уничтожены 436 автомобилей. По данным пожарных дознавателей чаще всего пожары возникают по причине неисправности узлов и механизмов автотранспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

- Автолюбители, принимая меры к защите автомобиля от угона, как ни странно забывают о таком факторе опасности, как пожар. При этом неисправный огнетушитель или его отсутствие не позволяет автолюбителю своевременно потушить начинающийся пожар, и огонь набирает силу. Наличие в автомобиле топлива, обилия пластика, легкогорючего обивочного материала салона, отсутствие на дороге подручных средств тушения - все это приводит к тому, что автомобиль полностью сгорает в считанные минуты, - рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже - в самом салоне и в редких случаях - в элементах ходовой части. Чтобы такого не произошло, спасатели настоятельно советуют автомобилистам чаще заглядывать под капот так как причиной возгорания может стать утечка топлива и прочих жидкостей.

Сейчас из-за холодов многие автолюбители для ускорения прогрева двигателя и сохранения его температуры укрывают моторный отсек «специальными» автоодеялами или же просто старыми куртками, покрывалами и другими подручными материалами. Спасатели объяснили, почему это делать опасно.

- Такой «тюнинг» нарушает температурный режим работы двигателя, а сами эти изделия нередко пожароопасны. Категорически не рекомендуется использовать подобные приспособления, не одобренные для установки производителями автомобиля. Тем более не стоит пользоваться таким «ноу-хау», как прогрев двигателя при помощи источников открытого огня, например – газовых горелок, - отмечают в МЧС по Свердловской области.

Не стоит забывать и о традиционной причине возгорания автомобиля - неисправности электропроводки. Например, как рассказывают специалисты МЧС, она воспламеняется из-за неправильной установки магнитолы или сигнализации, а также других современных гаджетов. Установку дополнительного оборудования необходимо доверять только профессионалам, своевременно проходить техническое обслуживание автомобиля и следить за функционированием всех систем и механизмов.

Если пожар в автомобиле все-таки произошел, сообщите об этом по телефону «101» и постарайтесь его потушить подручными средствами -огнетушителем, плотной тканью, землей, песком. Если дым идет из-под капота, ни в коем случае нельзя полностью открывать капот, поскольку приток воздуха приведет к развитию пожара. Необходимо лишь немного приоткрыть капот и подать огнетушащее средство.

- Опасно приступать к тушению пожара, если вы находитесь в одежде, пропитанной парами топлива, либо испачканной мазутом, а также, если руки смочены бензином. В этом случае не садитесь в горящий автомобиль, и не пытайтесь его завести, - отмечают спасатели.

Спасатели напоминают, что если потушить пламя не удается, безопаснее будет отойти подальше. Кроме того нужно постараться откатить горящий автомобиль подальше от других машин и ждать приезда спасателей.