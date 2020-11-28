Мария Погребняк объяснила, почему отказала мужу в просьбе удалиться из Instagram

Мария Погребняк заявила, что поддержит супруга, если тот решит не завершать спортивную карьеру в 2021 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Жена форварда «Урала» Павла Погребняка прокомментировала рассказ мужа о том, что отказалась удалять свой аккаунт в Instagram. По словам Марии Погребняк, супруг попросил ее это сделать в августе, но на отказ отреагировал спокойно.

- Это моя работа, мой заработок, - пояснила «КП» Мария Погребняк. – Мой муж не понимает всего этого. Я ему всегда предлагала ходить со мной на светские мероприятия, как-то раскручиваться, но ему это все не нужно.

Кроме этого жена футболиста заявила о готовности поддержать супруга, если тот решит не завершать карьеру игрока в 2021 году.

- Я всегда поддерживаю мужа в его решениях. Это решать только ему, как будет позволять здоровье, - добавила Мария Погребняк.

Напомним, что Павел Погребняк продлил контракт со «шмелями» на один сезон. Весной он переболел коронавирусом, а потом в знак благодарности подарил врачам холодильник.

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