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Происшествия

Ехал в гости к бабушке: в Полевском водитель «Логана» врезался в отбойник и вылетел с моста

Находившейся за рулем мужчина скончался на месте
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Машину нашел лесник. Фото: УГБИДД по Свердловской области

Машину нашел лесник. Фото: УГБИДД по Свердловской области

Жуткая авария произошла минувшим вечером в Полевском. Как рассказали в областном управлении ГИБДД, на втором километре трассы Полевской – Северский водитель «Рено Логан» не справился с управлением и врезался в ограждение.

Фото: УГБИДД по Свердловской области

Фото: УГБИДД по Свердловской области

От удара легковушку выбросило на железнодорожные пути под мостом. Водитель скончался на месте. Им оказался 23-летний парень, который ехал в гости к бабушке.

- На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой проведены замеры, составлены процессуальные документы, устанавливаются очевидцы, - отметили в ГИБДД

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть внимательными на дороге, не превышать скорость, учитывать дорожные и метеорологические условия, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к дорожной аварии.

ДТП