Машину нашел лесник. Фото: УГБИДД по Свердловской области
Жуткая авария произошла минувшим вечером в Полевском. Как рассказали в областном управлении ГИБДД, на втором километре трассы Полевской – Северский водитель «Рено Логан» не справился с управлением и врезался в ограждение.
Фото: УГБИДД по Свердловской области
От удара легковушку выбросило на железнодорожные пути под мостом. Водитель скончался на месте. Им оказался 23-летний парень, который ехал в гости к бабушке.
- На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой проведены замеры, составлены процессуальные документы, устанавливаются очевидцы, - отметили в ГИБДД
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть внимательными на дороге, не превышать скорость, учитывать дорожные и метеорологические условия, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к дорожной аварии.