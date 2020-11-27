На Урале герои из ГИБДД спасли семью из огня и поймали горе-поджигателя

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

26 ноября поздним вечером Сотрудники ГИБДД Дмитрий Рыжов и Сергей Москвин находились на смене и патрулировали село Елань, что в Свердловской области. На улице Гагарина в одном из дворов жилого дома они заметили горящую поленницу. Автоинспекторы бросились спасать людей, которые уже спали, они вывели двух взрослых и их ребенка. Так как возгорание вовремя заметили, жилое помещение удалось спасти.

- Пожарные обнаружили во дворе тряпку, пропитанную бензином. Полиция сразу начала отрабатывать версию поджога. Под подозрение попал местный житель, у которого был конфликт с хозяином дома

На горе-поджигателя возбудили уголовное дело. А патруль ГИБДД поблагодарили не только жители дома, но и пожарные, которые отметили слаженность действий полицейских.