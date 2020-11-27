В ГИБДД составили топ-11 самых опасных дорог Свердловской области

В Екатеринбурге водители попадают в аварии по адресам Малышева, 33 и Волгоградская, 220. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошло заседание по вопросам безопасности дорожного движения. На нем выступил главный инспектор области Алексей Кисляков. В целом аварийность дорог региона снизилась: уменьшилось количество ДТП, число раненых и погибших.

Почти половина аварий произошла из-за недочетов улично-дорожной сети: это отсутствие разметки, неисправность светофоров, недостаток дорожных знаков. Эти вопросы должны решаться главами местного самоуправления, они обязаны решить их в кратчайшие сроки.

На сегодняшний день в Свердловской области выделили 11 точек на карте, где ДТП происходят чаще всего.

К ним относятся дороги федерального значения:

- 316 километр трассы «Пермь-Екатеринбург»

- 85 километр автодороги «Екатеринбург-Шадринск-Курган»

- На подъезде к Екатеринбургу аварии происходят на 170 и 178 километре трассы М5 «Урал»

Фото: Яндекс-карты/Алексей Булатов

Также опасны следующие участки региональных трасс:

- Трасса «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» имеет сразу два опасных участка: машины сталкиваются на 34 и 82 километрах.

- Опасность поджидает автолюбителей на 32 километре автодороги «Нижние Серги-Михайловск-Арти»

- Опасен для прохождения и 24 километр автодороги ЕКАД

- Нужно быть внимательным за километр до подъезда к Первоуральску, если вы едете по трассе «Пермь-Екатеринбург»

- Два опасных участка сформировалось и в Екатеринбурге. Чаще всего водители попадают в аварии по адресам Малышева, 33 и Волгоградская, 220.

Проведя анализ аварийности, начальник региональной автоинспекции призывает власти муниципалитетов принять меры, чтобы свести к минимуму количество ДТП на опасных участках.