Почему врачи тестируют не всех контактных: отвечает свердловский оперштаб

Тесты теперь делают не всем. Кому именно - решает врач Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В редакцию «КП-Екатеринбург» обратились несколько читателей, рассказавших о том, что на этой неделе врачи, которых вызывают на дом к пациентам с коронавирусом, отказываются делать тесты на COVID-19 контактным лицам, даже в случае, если у человека пропали вкус и обоняние.

По словам специалистов оперативного штаба Свердловской области, 11 ноября вышло постановление главного санитарного врача РФ о внесении изменений в ранее утвержденный и действовавший алгоритм.

- Теперь тестирование проводится не всем контактным лицам, а только контактным с симптомами ОРВИ. Документы регионального Минздрава были приведены в соответствие этим правилам. Решение о том, соответствует ли симптоматика пациента клиническим проявлениям СOVID-19, остаётся за лечащим врачом, - рассказали в Оперативном штабе Свердловской области «КП-Екатеринбург».

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