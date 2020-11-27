Двойной обман: на Урале начальника ИК обвинили в краже 2,5 миллионов рублей

Начальник тюрьмы заключал сделки, но не выполнял их условия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области начальник ИК-12 на протяжении почти двух лет уводил деньги налево из возглавляемого им исправительного учреждения. По крайней мере в этом уверены свердловские следователи, которые провели тщательное расследование и передали документы в суд. По данным следствия, начальник колонии (теперь уже бывший) вместе с заместителем придумали хитрую схему мошенничества.

С сентября 2017 по март 2019 года предприимчивые сообщники договорились о фиктивной поставке плат для сварочных аппаратов со знакомым предпринимателем. Детали были только по документам, а в реальности? В реальности начальник колонии и его подчиненный «заработали» 900 тысяч рублей.

На этом горе-дельцы не остановились. По информации пресс-службы регионального СКР, шеф уральской колонии договорился с одной из местных контор по скупке металлолома о приеме списанного металла. На бумаге был один объем, а по факту другой – намного меньший объем. За первую половину 2019 года сообщники причинили родной колонии ущерб аж на 1,6 миллиона рублей.

Всего же, как несложно догадаться, государственное учреждение пострадало на сумму в 2,5 миллиона рублей. Суд наложил арест на имущество обвиняемых, которые постарались по максимуму погасить причиненный ими ущерб.