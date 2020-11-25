СК предъявил обвинение уральскому бизнесмену, который изготавливал смертельный антисептик

Канистра с тем самым антисептиком. Фото: управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия)

В Свердловской области полицейские продолжают изымать из продажи антисептик, который косвенно послужил причиной смерти семи жителей Якутии.

Трагедия произошла в поселке Томтор 18 ноября. Там сразу несколько человек купили в местном магазине пятилитровую канистру с «Кожным антисептиком для обработки рук». Правда, содержимое они использовали не по назначению. Якутяне выпили жидкость, решив, что в ее составе есть этиловый спирт. Спирт там и в правду был, но только метиловый. В итоге жителей поселка одного за другим начали увозить в больницу. Из девяти человек спасти удалось лишь двоих участников вечеринки. Семь человек погибли.

Силовики считают, что антисептик производили на Урале. Продукт назывался «ANTISEPT’S». По версии следствия цех по производству опасной жидкости принадлежит 44-летнему предпринимателю Александру Калинину и располагается в Сысертском районе.

Следственный отдел СКР по городу Сысерть уже предъявил обвинение бизнесмену. Он обвиняется в производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Сейчас полицейские активно изымают этот антисептик из всех торговых точек. Как рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, в Свердловской области из продажи изъяли еще 2,5 тысячи литров этой опасной жидкости.

- Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области, которые выявили и изъяли из незаконного оборота опасный для граждан антисептик, в настоящее время осуществляют оперативное сопровождение этого резонансного уголовного дела, - рассказывает полковник Горелых. - Представителями МВД на территории всех без исключения муниципальных образований региона проводятся проверки торговых сетей, магазинов, предприятий, рыночных комплексов, киосков, учреждений образования с целью выявления ранее приобретенного жидкого вещества «ANTISEPT’S».

Сейчас весь конфискат помещен на ответственное хранение. Органы внутренних дел продолжают поиск опасного антисептика.

Расследование уголовного дела продолжается.

Недавно мы подробно рассказывали о том, почему эта жидкость оказалась столь опасной, а также давали рекомендации по тому, как выбрать качественный антисептик.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.