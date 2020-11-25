Лучше всего носить с собой проверенный антисептик, купленный в аптеке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за пандемии коронавируса антисептики стали неотъемлемым атрибутом современной жизни. Казалось, что безобидная жидкость не может таить в себе угрозу. Но недавно в Якутии из-за антисептика погибли семь человек. Опасную жидкость производили на Урале. Рассказываем, что стало причиной трагедии и, какой вред может нанести антисептик.

ВЫПИЛИ АНТИСЕПТИК

Трагедия произошла в якутском поселке Томтор еще 18 ноября. Там сразу несколько человек купили в местном магазине пятилитровую канистру с «Кожным антисептиком для обработки рук». Правда, содержимое они использовали не по назначению. А внутрь. Проще говоря, выпили, так думали, что в составе антисептика есть этиловый спирт.

Одного за другим в больницу увезли девять человек, семеро из них погибли. Спасти их не удалось, так как была выпита слишком большая доза отравы.

После экспертизы Роспотребнадзора выяснилось, что в обеззараживающем средстве содержалось более 60% метанола. А, как известно, метиловый спирт является самым токсичным из всех спиртов.

Антисептик, который употребляли якутяне, изготавливали на Урале. 44-летний предприниматель Александр Калинин наладил производство опасного продукта в Сысертском районе Свердловской области. Оттуда антисептик под торговым названием «ANTISEPT’S» распространялся по всей стране.

Сейчас полиция и Роспотребнадзор отслеживают торговые точки, где продается продукция ИП Калинин, и массово изымают опасную жидкость из продажи.

СКР завел на Калинина уголовное дело по первой части статьи 238 УК РФ – «производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

- Согласно данным проведенного исследования, указанный антисептик не отвечал установленным требованиям и представлял реальную угрозу для жизни и здоровья потребителей, - уточнили в Следственном комитете по Свердловской области.

Если вину Калинина признают, то ему может грозить два года колонии, либо штраф до трехсот тысяч рублей.

Канистра с тем самым антисептиком. Фото: управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

МЕТАНОЛ ПАХНЕТ, КАК ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ

Так как же отличить опасную жидкость от той, которой могут пользоваться и взрослые и дети? И может ли нанести вред жидкость с метанолом, если все-таки использовать ее по назначению, то есть для обработки рук?

Особая опасность метанола связана с тем, что по запаху и вкусу он неотличим от этилового спирта. Собственно поэтому периодически появляются новости, связанные с отравлениями. Но даже если использовать жидкость по назначению, можно получить неприятный эффект.

- Испарения метанола могут вызывать аллергические реакции, раздражать слизистые, например, глаза. Поэтому в любом случае эта продукция не может быть безопасной ни в каких бытовых жидкостях, - объясняют в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

Симптомы отравления метиловым спиртом следующие: легкое опьянение, тошнота, рвота, сильная головная боль, резкое ухудшение зрения (вплоть до слепоты), затрудненное дыхание, расширение зрачков, судороги.

Если же выпить жидкость, то последствия будут куда хуже. Чтобы получить тяжелое отравление достаточно принять внутрь 5-10 мл этого вещества. При приеме 30 мл – человек умирает. Причем отравление протекает в молниеносной форме, а смерть наступает в течение 2-3 часов.

«Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области» выяснил, что в «ANTISEPT'S» содержание метилового спирта составляет от 62 до 69%, несмотря на то, что максимально допустимое значение 3,5%.

- Кроме того, на этикетке не был указан истинный состав продукции. Говорилось лишь о том, что в антисептике содержится 70% спирта - без уточнения какого именно, - обращают внимание в областном Роспотребнадзоре.

Вот такая информация об антисептиках представлена на сайте. Фото: сайт производителя.

РАСПОЗНАТЬ ОПАСНЫЙ АНТИСЕПТИК

Несколько полезных советов от Роспотребнадзора по Свердловской области

- Покупайте защитные средства только в аптеках и магазинах. Избегайте покупок на рынке или в переходах.

- Перед покупкой внимательно просмотрите этикетку на антисептике, прочитайте состав. Там не должно быть метанола и метилового спирта!

- Сравните информацию о составе на русском языке с той, что написана на английском. Если же состав на средстве не указан, то от покупки лучше воздержаться.

Если все-таки вы или ваши знакомые по какой-то причине употребили метиловый спирт, то нужно знать, как обезопасить себя до приезда скорой.

- Необходимо промыть желудок и кишечник, выпить как можно больше воды и съесть активированный уголь.

- Также в качестве противоядия стоит выпить 100-200 граммов водки или 40% этилового спирта в том же количестве.

- Помимо этого стоит принять внутрь щелочный раствор (одну десертную ложку пищевой соды на 100 мл воды).

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

РАЗГИЛЬДЯЙСТВО ИЛИ ЖЕЛАНИЕ ПОДЗАРАБОТАТЬ?

Валерий ИВАНОВ, химик:

- Произошедшее, увы, можно назвать обычным явлением. Есть два спирта, которые очень похожи: метанол, сильнейший яд, и этанол, он используется в пищевой промышленности. Люди несведущие, которые ориентируются только по запаху, могут легко их перепутать. Таких случаев было очень много.

Нужно понимать: даже в пищевом спирте, который используется для производства водки, может быть метанол. Но там допускается доля не в 3,5%, а еще гораздо ниже. Ведь при получении этилового спирта, перегонке, дистилляции, сначала выделяются фракции метанола – он будет присутствовать, например, в том же самогоне. Но потом его отделяют. Возможно, здесь была нарушена технология, поэтому процентное содержание возросло в разы. А как у нас все это государством проверяется, вы сами знаете. Думаю, что это просто разгильдяйство. Хотя, возможно, спирты смешали, чтобы добавить объема – лишняя копейка не помешает.

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