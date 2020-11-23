В Свердловской области завели уголовное дело на предпринимателя, торгующего опасным антисептиком

Фото: СК по Свердловской области

В Свердловской области следователи завели уголовное дело на предпринимателя, торгующего опасным антисептиком для обработки рук. Как рассказали в полиции, экспертиза Роспотребнадзора показала, что в обеззараживающем средстве содержалось более 60% метанола. Сотрудники МВД изъяли у бизнесмена приготовленную для продажи 5,7 литров готового антисептика, 3 тысячи литров изопропилового спирта и 12 тысяч литров растворителя. Кроме того в помещении, где производили дезинфицирующее средство, обнаружили большое количество этикеток и пустой тары для обеззараживающего средства.

- На территории поселка в Сысертском районе Свердловской области сотрудники полиции пресекли деятельность цеха по производству антисептика под названием «Антисептс» - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - Полиция выяснила, что данная продукция с сомнительным качеством поставлялась в республику Саха (Якутия), где, как известно, недавно отравились похожим веществом семь человек.

Как отметили в полиции, не смотря на то, что производство антисептика нашли в Сысерти, сам предприниматель из Екатеринбурга. По версии следствия производством он занимался с апреля по ноябрь 2020 года. Сейчас сыщики выясняют, в какие конкретно торговые точки поставлялся для продажи опасный антисептик.

44-летнего предпринимателя обвиняют в «производстве, хранении и сбыты продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Как рассказал Валерий Горелых, бизнесмен обещал добровольно явиться в полицию, но в оговорённое время не прибыл, но в итоге чуть позже все-таки вместе со своим адвокатом пришел.