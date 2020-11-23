Быть или не быть: на Урале не могут договориться о проведении новогодних праздников для детей

Решение отменить детям новогодние елки может измениться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области выступило за отмену новогодних корпоративов учителей и новогодних елок для детей. При этом запрет носит не обязательный характер, а рекомендательный. То есть решение могут изменить в любой момент.

- На сегодняшний день окончательного решения о проведении или отмене детских новогодних праздников в резиденции губернатора Свердловской области не принято. Поиск и обсуждение возможных безопасных форматов продолжается, в том числе в рамках работы противоэпидемической комиссии, - рассказали в оперативном штабе Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса отменят торжественное открытие ледового городка на площади 1905 года. В честь начала его работы 28 декабря не будет массовых гуляний и фейерверка.