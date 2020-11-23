В Госавтоинспекции рассказали, что водитель и пассажиры иномарки не были пристегнуты. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло в субботу, 21 ноября, на Академика Сахарова в Екатеринбурге. Напомним, в аварии погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen Polo, сидевшая на заднем сиденье.

Судя по видео, легковушка сильно разогналась. Водитель не справился с управлением и влетел в металлические ограждения. Также на видео видно, что на пути следования несущейся машины появился пешеход. Возможно, водитель пытался его объехать, так как машина резко изменила траекторию.

Версию о том, что водитель пытался объехать перебегавшего дорогу пешехода в разговоре с «КП-Екатеринбург» подтвердил 40-летний Иван, сидевший на переднем сиденье Volkswagen Polo.

- Думаю, что аварию спровоцировал, в том числе, и пешеход. Помню, как он начал перебегать дорогу, - вспоминает Иван.

За рулем авто находился 32-летний водитель по имени Михаил. Как уточнили в ГИБДД, до этого он 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Также в Госавтоинспекции рассказали, что все люди, сидевшие в Volkswagen Polo, не были пристегнуты ремнями безопасности.

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