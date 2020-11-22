На место ДТП для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции города Екатеринбурга. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

В управлении ГИБДД Екатеринбурга раскрыли подробности смертельной аварии на улице Сахарова вечером 21 ноября. В результате удара погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen Polo, женщина сидела на заднем сидении и не была пристегнута. Второй пассажир от госпитализации отказался, он сидел спереди, но также не воспользовался ремнем безопасности.

Водителем легковушки оказался 32-летний мужчина, он за рулем 13 лет и уже восемь раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

- В результате аварии водитель получил проникающею рану грудной клетки, доставлен в лечебное учреждение. В момент ДТП был не пристегнут ремнем безопасности, - дополнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.