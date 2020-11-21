Чтобы достать пассажиров пришлось прибегать к помощи спасателей. Фото: "Инцидент-Екатеринбург"

Вечером 21 ноября на Академика Сахарова произошло жесткое ДТП. Как сообщили читатели «КП-Екатеринбург, в аварии погибла девушка-пассажир.

Как видно на видео, водитель Volkswagen Polo летел на высокой скорости, не справился с управлением и влетел в забор. Удар был настолько сильным, что легковушка снесла несколько металлических секций.

Один из очевидцев сообщил, что Volkswagen проехал на красный, а за его рулем находился нетрезвый мужчина. Также, по его словам, в машине находился еще один пассажир. Все его лицо было в крови, а водителю пробило плечо штырем от забора.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу факт смертельного ДТП подтвердили и пообещали прокомментировать произошедшее позже.