Фото: читатели "КП"

Вечером 21 ноября в Академическом произошла смертельная авария. Как рассказали «КП» читатели, на улице Сахарова Volswagen Polo протаранил отбойник и выехал на полосу встречного движения.

- Девушка пассажирка скончалась на месте. Водителя долго не могли достать, пришлось это делать через пассажирское сиденье. Приехала машина реанимации, пожарные, спасатели, - рассказывают очевидцы.

В городском управлении ГИБДД подтвердили, что в ДТП погиб человек, но более подробные данные появятся позже.