Фото: читатели "КП"
Вечером 21 ноября в Академическом произошла смертельная авария. Как рассказали «КП» читатели, на улице Сахарова Volswagen Polo протаранил отбойник и выехал на полосу встречного движения.
- Девушка пассажирка скончалась на месте. Водителя долго не могли достать, пришлось это делать через пассажирское сиденье. Приехала машина реанимации, пожарные, спасатели, - рассказывают очевидцы.
В городском управлении ГИБДД подтвердили, что в ДТП погиб человек, но более подробные данные появятся позже.