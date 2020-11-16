В Екатеринбурге мигрант напал на администратора сауны и украл деньги из кассы

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в прошедшую субботу в два часа ночи сотрудникам полиции поступил вызов из сауны на Шефской. Один из посетителей заведения напал на администратора и похитил из кассы шесть тысяч рублей. После этого он сбежал. Мужчину поймали, когда он собирался ограбить вторую сауну в том же районе.

- Возможно, он и там рассчитывал заполучить наличность аналогичным способом. Однако работники ограбленного заведения по просьбе полицейских сообщили своим коллегам через общий чат об опасном клиенте, и как только подозреваемый появился на пороге следующей сауны об этом стало известно оперативникам, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанным оказался 24-летний безработный, ранее не судимый уроженец одной из республик ближнего зарубежья. Мужчина объяснил сотрудникам полиции, что он заранее продумал план ограбления. Сауну он нашел через интернет, забронировал время посещения, пришел и даже заплатил деньги.

В тот момент, когда администратор убирала купюры, он подглядел, куда именно она их кладет и стал ждать, когда она отвлечется. Но когда через час она так никуда и не отошла, он решил взять деньги силой.

- Мужчина подошёл к потерпевшей сзади и, схватив за шею, потребовал отдать наличные. От удушья женщина потеряла сознание, а злоумышленник с деньгами поспешил скрыться, - добавили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении мигранта по статье «грабеж с применением насилия». Максимальное наказание, которое грозит мужчине - семь лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

Сотрудники полиции также проверяют подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города. Если у вас есть информация об этом, сообщите по телефонам (343) 356-42-14 или 02.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51

WhatsApp: +7(912) 050-91-07

Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru