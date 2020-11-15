В Екатеринбурге вспомнили о награждении Свердловска орденом Ленина

Активисты "оживили" Краснознаменную группу. Фото: организатор акции

В Екатеринбурге 15 ноября прошла акция в честь 47-летней годовщины награждения Свердловска орденом Ленина.

Во время акции активисты с красными знаменами в руках «оживили» Краснознаменную группу, которая располагалась на Плотинке до 2013 года.

Орденом Ленина уральскую столицу наградили в ноябре 1973 года за трудовые заслуги и вклад уральцев в Победу в Великой Отечественной войне. Краснознаменную группу установили на плотине Городского пруда в честь этого события в 1974 году. Памятник демонтировали несколько лет назад, после чего на повестку дня поставили вопрос о возвращении группы.

В 2021 году в Екатеринбурге ожидается ремонт помещения подъемных механизмов плотины, на которой вновь установят памятник. Монтажные работы начнутся в следующем году.