Уникальный НИИ ОММ, где спасают жизни младенцам, отдали под лечение пациентов с COVID-19

НИИ ОММ второй раз за пандемию отдают под лечение пациентов с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уникальный НИИ ОММ в Екатеринбурге, который специализируется на оказании помощи младенцам, начали госпитализировать пациентов с коронавирусом и с подозрением на инфекцию. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения региона Андрей Карлов.

Согласно приказу койки должны в медучреждении должны были подготовить 70 коек. Ранее под лечение пациентов с коронавирусом уже перепрофилировали педиатрический корпус НИИ ОММ. Тогда сообщалось, что в нем для заболевших подготовят 110 коек.

Напомним, что весной НИИ ОММ также решили перепрофилировать под лечение пациентов с коронавирусом. После этого сотрудники медучреждения написали петицию. Но летом в медучреждение все таки начали госпитализировать заболевших COVID-19 и пневмониями, снизив количество коек для таких пациентов, чтобы продолжить оказывать помощь потенциальным пациентам НИИ ОММ.