Корпус НИИ ОММ в Екатеринбурге снова отдадут под лечение пациентов с коронавирусом

Пациентов с коронавирусом, пневмониями и тяжелыми ОРВИ начнут госпитализировать в роддом в Среднеуральске и в НИИ ОММ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Педиатрический корпус НИИ ОММ снова отдадут под лечение пациентов с коронавирусом. Об этом рассказали в региональном оперштабе. Там отметили, что такой опыт у учреждения уже есть - летом корпус уже оказывал помощь людям с COVID-19 и пневмониями. Планируется, что в медучреждении перепрофилируют 110 коек.

- Пациентам здесь сейчас оказывают в основном реабилитационную помощь, которую они смогут получать на основной площадке института и в педиатрических отделениях других медицинских организаций, - рассказали в оперштабе.

Кроме того с сегодняшнего дня, 3 ноября, перепрофилируют хирургический корпус городской клинической больницы №40. Здесь для больных COVID-19 подготовят 340 коек. Оставшиеся в корпусе пациенты сейчас переводятся в другие хирургические отделения Екатеринбурга, в первую очередь в ОКБ № 1.

Также в оперштабе сообщили, что пациентов с коронавирусом, пневмониями и тяжелыми ОРВИ начнут госпитализировать в роддом в Среднеуральске, который сейчас принимает женщин не только своего города, но и Верхней Пышмы. При этом, отмечают в оперштабе, на качестве оказания медицинской помощи роженицам это решение не скажется. Женщин будут направлять в роддом Верхней Пышмы, который готовится к открытию. Если он не начнет еще работать к тому времени, когда родом в Среднеуральске перепрофилируют, то рожениц будут направлять в Екатеринбург.